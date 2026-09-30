Chandauli News: त्योहारों पर बढ़ेगी यात्रियों की भीड़, 12 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलेंगी

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पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि चंडीगढ़-पटना फेस्टिवल स्पेशल एक अक्तूबर से 27 नवंबर तक चलेगी। चंडीगढ़ से ट्रेन प्रत्येक बृहस्पतिवार की रात 11:55 बजे चलेगी और अगले दिन शाम 5:45 बजे पीडीडीयू पहुंचेगी। वापसी में पटना से प्रत्येक शुक्रवार रात 11:15 बजे रवाना होकर ट्रेन शनिवार तड़के 3:20 बजे पीडीडीयू पहुंचेगी।इसी तरह फिरोजपुर कैंट-पटना फेस्टिवल स्पेशल 06 अक्तूबर से 25 नवंबर तक चलेगी। फिरोजपुर कैंट से मंगलवार को चलने वाली ट्रेन अगले दिन दोपहर 2:30 बजे पीडीडीयू पहुंचेगी। पटना से बुधवार को वापसी में ट्रेन रात 11:45 बजे पीडीडीयू पहुंचेगी। पोत्तनूर-बरौनी स्पेशल 04 अक्तूबर से 04 नवंबर तक चलेगी। पोत्तनूर से रविवार को चलने वाली ट्रेन मंगलवार सुबह 5:35 बजे पीडीडीयू और दोपहर 1:30 बजे बरौनी पहुंचेगी।बरौनी से बुधवार को रवाना होकर ट्रेन शाम 6:20 बजे पीडीडीयू होते हुए शुक्रवार शाम पोत्तनूर पहुंचेगी। वहीं दिल्ली -कामाख्या फेस्टिवल स्पेशल 03 अक्तूबर से 30 नवंबर तक चलेगी। दिल्ली से यह ट्रेन प्रत्येक शनिवार की रात 00:30 बजे खुलकर शाम 16:15 बजे पीडीडीयू पहुंंचेगी। यहां से चलकर अगले दिन रात 21.15 बजे कामाख्या पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन कामाख्या प्रत्येक सोमवार की सुबह 05:00 बजे खुलकर अगले दिन सुबह 05:10 बजे पीडीडीयू पहुंचेगी और यहां से रात 20:40 बजे दिल्ली पहुंचेगी।इसके साथ ही आनंद विहार-पाटलिपुत्र फेस्टिवल स्पेशल, एर्नाकुलम-पटना स्पेशल, आनंद विहार-जोगबनी, दिल्ली-सीतामढ़ी, आनंद विहार-मुजफ्फरपुर, योगनगरी ऋषिकेश-मुजफ्फरपुर, नई दिल्ली-सुपौल, शकूरबस्ती-दरभंगा और दिल्ली-कामाख्या के बीच भी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। हालांकि ये ट्रेनें पीडीडीयू जंक्शन होकर नहीं जाएंगी।