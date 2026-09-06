Chandauli News: पेंट्रीकार कर्मियों ने वेंडर को पीटा, गर्म तेल फेंका

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पीडीडीयू जंक्शन के प्लेटफार्म संख्या दो स्थित फास्ट फूड स्टॉल पर नगर के काली महाल निवासी किशन चौहान काम करता है। शनिवार रात करीब सवा नौ बजे प्लेटफार्म संख्या एक पर महानंदा एक्सप्रेस पहुंची। आरोप है कि किशन यात्रियों से ऑर्डर लेने के लिए ट्रेन में गया था। इसी दौरान पेंट्रीकार कर्मियों ने उसे पकड़ लिया और मारपीट के बाद शौचालय में बंद कर दिया।किशन ने मोबाइल से साथियों को इसकी जानकारी दी। सूचना पर सुभाष नगर निवासी विनोद यादव अन्य लोगों के साथ मौके पर पहुंचा। आरोप है कि किशन को छुड़ाने के दौरान विवाद बढ़ गया और पेंट्रीकार कर्मियों ने विनोद पर गर्म तेल फेंक दिया। इससे वह झुलस गया। फास्ट फूड संचालक के साथ भी हाथापाई भी हुई। घटना से प्लेटफार्म पर यात्रियों और वेंडरों में हड़कंप मच गया। जीआरपी कोतवाल सुनील कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया है। तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जा रही है।