Chandauli News: गर्भवती महिलाओं का गोद भराई, शिशुओं का अन्नप्राशन कराया

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साथ ही दो नवजात शिशुओं का अन्नप्राशन कराया गया और दो गर्भवती महिलाओं का गोद भराई रस्म पूरी की गई।प्राथमिक विद्यालय बरवाडीह में एडीओ समाज कल्याण सिद्धार्थ सिंह और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया।वहीं बजरडीहा में पंचायत सचिव संदीप कुमार यादव और ग्राम प्रधान संजय यादव ने कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान बाल विकास और स्वास्थ्य सहित विभिन्न विभागों की ओर के स्टॉल लगाए गए थे।अधिकारियों ने ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी दी और उनका लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। एडीओ समाज कल्याण सिद्धार्थ सिंह ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं को ग्रामीणों तक पहुंचाना है, ताकि पात्र लोगों को इनका लाभ मिल सके।