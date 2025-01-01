Chandauli News: नए पदाधिकारियों का हुआ सम्मान

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मुख्य अतिथि सैयदराजा के भाजपा विधायक सुशील सिंह ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को अंगवस्त्र और बुके भेंटकर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने पदाधिकारियों से पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ जनता की सेवा करने के साथ संगठन को मजबूत करने में जुटने का आह्वान किया।विधायक ने कहा कि कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारी मिलने से संगठन में नया जोश और उत्साह आता है। नवनियुक्त जिला महामंत्री सुजीत जायसवाल ने कहा कि वह राष्ट्र भावना से प्रेरित होकर भाजपा से जुड़े हैं। पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है, उसका पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करेंगे। जिला उपाध्यक्ष सुशील सिंह जनौली ने कहा कि पार्टी की ओर से मिली जिम्मेदारी का ईमानदारी से पालन करते हुए संगठन को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे।ब्लॉक प्रमुख अजय सिंह ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं के परिश्रम और समर्पण के बल पर लगातार जनसेवा कर रही है। संगठन की शक्ति ही पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है।उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर संगठन को और मजबूत करने का आह्वान किया। इस मौके पर नवनियुक्त जिला मंत्री भगवती तिवारी, रमेश त्रिवेदी, चंद्रभान मौर्य, मृत्युंजय सिंह दीपू, रामजी कुशवाहा, विकास राजभर, राधेरमण सिंह, रमेश यादव, विजयी बिंद आदि कार्यकर्ता रहे। संचालन राजेश तिवारी ने किया।