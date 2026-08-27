Chandauli News: मुगलसराय कोतवाल पर सरदार सेना के प्रदेश महामंत्री को थाने में 50 थप्पड़ और बूट से मारने का आरोप

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मिर्जापुर के अदलहाट थाना क्षेत्र के कुंडाडीह गांव निवासी युवती की शादी मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के रतनपुरा गांव में हुई थी। अस्पताल में भर्ती विवाहिता की मंगलवार को मौत हो गई। सुनील कुमार पटेल ने बताया कि मृतका के परिजन उनके परिचित हैं। वह नारायणपुर-चुनार क्षेत्र के रहने वाले हैं और रामनगर में रहते हैं। मृतका के परिजनों ने उन्हें घटना की जानकारी देकर मुगलसराय कोतवाली बुलाया।सुनील ने बताया कि वह तहरीर लेकर प्रभारी निरीक्षक विजय प्रताप सिंह से मिले। कोतवाल ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की बात कही। सुनील ने रिपोर्ट आने में चार-पांच दिन लगने की बात कहते हुए कार्रवाई के लिए कहा। आरोप है कि इसी बात पर कोतवाल विजय प्रताप नाराज हो गए और गाली गलौज करने लगे।सुनील के मुताबिक, इस दौरान वहां मौजूद एक युवक मोबाइल कैमरे से वीडियो बना रहा था, जिसे वह नहीं जानते थे। आरोप है कि वीडियो बनाने की बात पर कोतवाल ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। सुनील का आरोप है कि जाति सूचक शब्द को इस्तेमाल करते हुए उन्हें करीब 50 थप्पड़ मारे और सीने पर बूट से प्रहार किया गया। पिटाई से उनकी नाक की हड्डी टूट गई और शरीर के कई हिस्सों में चोटें आईं।सुनील ने आरोप लगाया कि पुलिस ने चालान में चालान में लिखा है कि बातचीत के दौरान वह आक्रोशित हो गए और अपना सिर दीवार में मारकर घायल कर लिया। उन्होंने कोतवाली परिसर में लगे सीसी कैमरों की फुटेज की जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है।वहीं, अपर पुलिस अधीक्षक अनंत चंद्रशेखर ने बताया कि सोशल मीडिया से घटना की जानकारी मिली थी। सुनील कुमार पटेल ने मारपीट और जातिगत टिप्पणी का आरोप लगाया था। मामले की प्रारंभिक जांच सीओ पीडीडीयू नगर अरुण कुमार सिंह से कराई गई तो पता चला कि महिला की मौत के मामले में पैरवी के लिए सुनील पटेल थाना परिसर पहुंचे थे।सुनील अभद्र और आक्रामक व्यवहार कर पुलिस पर दबाव बनाने का प्रयास करने लगे। इस आधार पर उनके खिलाफ 170 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई की गई। इसी दौरान उनकी नाक में चोट लगने से रक्तस्राव हुआ। जांच में जातिसूचक टिप्पणी की पुष्टि नहीं हुई है। एएसपी ने बताया कि एसपी ने कोतवाली प्रभारी विजय प्रताप सिंह को लाइन हाजिर कर दिया है और मामले की जांच के आदेश दिए हैं।