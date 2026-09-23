Chandauli News: अतिरिक्त प्रभार छोड़ेंगे लेखपाल रजिस्ट्रार को सौंप दिया बस्ता

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पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर तहसील क्षेत्र में राजस्व विभाग के कुल 61 सर्किल हैं। इनमें 42 सर्किलों पर लेखपाल तैनात हैं, जबकि 19 सर्किलों का अतिरिक्त प्रभार अन्य लेखपालों को दिया गया था। लेखपाल संघ के तहसील मंत्री भोलानाथ ने बताया कि लेखपाल लंबे समय से अतिरिक्त सर्किलों का कार्य कर रहे थे, लेकिन उनकी मांगों पर शासन स्तर से कार्रवाई नहीं हुई।उन्होंने बताया कि साइकिल भत्ते में बढ़ोतरी, पदोन्नति सहित अन्य मांगों को राजस्व परिषद द्वारा स्वीकार नहीं किए जाने के कारण लेखपालों ने अतिरिक्त सर्किलों में काम नहीं करने का निर्णय लिया है। मंगलवार को अतिरिक्त प्रभार वाली 19 सर्किलों का बस्ता रजिस्ट्रार को सौंप दिया गया। उन्होंने कहा कि अब लेखपाल केवल अपनी मूल सर्किल में ही राजस्व कार्य करेंगे।