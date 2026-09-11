हिंदू समाज को एक सूत्र में बांधना जरूरी : विद्या भूषण

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मुख्य अतिथि विश्व हिंदू परिषद के प्रांत उपाध्यक्ष विद्या भूषण ने कहा कि 1960 के दशक में संघ के चिंतन में आया कि हिंदू समाज जाति, भाषा, पंथ में बंटा है, उसे एक सूत्र में बांधना जरूरी है। इसी चिंतन से इसकी स्थापना हुई।उन्होंने बताया कि विश्व हिंदू परिषद की स्थापना श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के दिन गुरुजी माधव सदाशिवराव गोलवलकर द्वितीय सर संघ चालक, दादा साहब आप्टे ने की थी। विशिष्ट अतिथि जीडी बिन्नानी पीजी काॅलेज के प्राचार्य डॉ. अशोक सिंह ने भी लोगों को संबोधित किया। विभाग मंत्री रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम विश्व हिंदू सम्मेलन के आयोजन की जानकारी दी। प्रांत सत्संग प्रमुख महेश तिवारी ने बजरंग दल व दुर्गा वाहिनी की स्थापना के बारे में बताया।जिलाध्यक्ष हरिशंकर मिश्र ने कहा कि इस समय अपने बच्चों को संस्कार देने की जरूरत है। अध्यक्षता नगर अध्यक्ष राज माहेश्वरी व संचालन नगर मंत्री बृजेश गुप्ता ने किया।इस दौरान विभाग संयोजक प्रवीण, अभय मिश्र , अरविंद सारस्वत, अशोक दुबे, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मनोज आदि उपस्थित रहे।