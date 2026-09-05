Chandauli News: 20 से ज्यादा गांवों की दहलीज पर पहुंचकर ठहर गईं गंगा
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:09 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:09 AM IST
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पीडीडीयू नगर। लगातार पांच दिनों तक बढ़ोत्तरी के बाद शुक्रवार को गंगा के जलस्तर में कमी आने लगी। केंद्रीय जल आयोग ने शुक्रवार की शाम 6 बजे तक जलस्तर 70.58 मीटर पर दर्ज किया। बृहस्पतिवार को यह 70.60 मीटर पर था। इस तरह 24 घंटे में जलस्तर 2 सेमी कम हुआ है। हालांकि अभी भी पानी चेतावनी बिंदु 33 सेमी ऊपर और खतरे के निशान 71.262 मीटर से सिर्फ 68 सेमी नीचे है। गंगा में पानी चढ़ने से 40 गांवों की दहलीज पर पानी भरा हुआ है।
जिले में पीडीडीयू नगर, सकलडीहा, चहनिया और धानापुर के 50 से अधिक गांव गंगा के तटवर्ती हैं। बाढ़ आने पर इन गांवों के लोगों को सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ता है। जिले में गंगा का चेतावनी बिंदु 70.262 मीटर है, जबकि खतरे का निशान 71.262 मीटर पर लगा है। जिले में वर्ष 1978 में बाढ़ आई थी। उस दौरान गंगा का जलस्तर 73.9 मीटर तक पहुंच गया था। गंगा में पानी बढ़ने से नियामताबाद विकास खंड के पड़ाव, कुंडा खुर्द, कुंडा कला, मवई कला, सहजौर, रौना, कुरहना, बहादुरपुर, मढिया, चहनियां विकास खंड के बिसूपुर, महुआरी, बलुआ सराय, महुअर, मुकुंदपुर, बड़गांवा, नादी निधौरा, चकरा, पूरा गणेश,विजय का पुरा, टांडाकला सहित अन्य गांवों के सिवान पानी में डूब गए हैं। वहीं दरवाजे से चंद कदम दूरी पर पानी देख ग्रामीण भयभीत हैं।
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जिले में पीडीडीयू नगर, सकलडीहा, चहनिया और धानापुर के 50 से अधिक गांव गंगा के तटवर्ती हैं। बाढ़ आने पर इन गांवों के लोगों को सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ता है। जिले में गंगा का चेतावनी बिंदु 70.262 मीटर है, जबकि खतरे का निशान 71.262 मीटर पर लगा है। जिले में वर्ष 1978 में बाढ़ आई थी। उस दौरान गंगा का जलस्तर 73.9 मीटर तक पहुंच गया था। गंगा में पानी बढ़ने से नियामताबाद विकास खंड के पड़ाव, कुंडा खुर्द, कुंडा कला, मवई कला, सहजौर, रौना, कुरहना, बहादुरपुर, मढिया, चहनियां विकास खंड के बिसूपुर, महुआरी, बलुआ सराय, महुअर, मुकुंदपुर, बड़गांवा, नादी निधौरा, चकरा, पूरा गणेश,विजय का पुरा, टांडाकला सहित अन्य गांवों के सिवान पानी में डूब गए हैं। वहीं दरवाजे से चंद कदम दूरी पर पानी देख ग्रामीण भयभीत हैं।
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