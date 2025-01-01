Chandauli News: महानंदा एक्सप्रेस में मारपीट के मामले में पांच का चालान
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 12:50 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 12:50 AM IST
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पीडीडीयू नगर। पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर शनिवार की रात महानंदा एक्सप्रेस में पेंट्रीकार कर्मियों और स्टेशन के वेंडरों के बीच हुई मारपीट के मामले में जीआरपी ने दोनों पक्षों के पांच लोगों का चालान किया है। मारपीट की घटना को लेकर दूसरे दिन भी स्टेशन पर चर्चा होती रही।
शनिवार की रात नौ बजे पीडीडीूय जंक्शन के प्लेटफार्म संख्या एक पर आई महानंदा एक्सप्रेस के पेंट्रीकार कर्मी और स्टेशन के वेंडरों के बीच मारपीट हो गई थी। पेंट्रीकार कर्मियों ने काली महाल निवासी किशन चौहान को पीटने के बाद ट्रेन के शौचालय में बंद कर दिया। किशन ने फोन कर साथियों को घटना की जानकारी दी।
इसके बाद सुभाष नगर निवासी विनोद यादव अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचा। इस पर पैंट्रीकार कर्मियों ने उस पर गर्म तेल फेंक दिया था, जिससे वह झुलस गया था। जीआरपी निरीक्षक सुनील कुमार सिंह ने बताया कि मारपीट के मामले में पैंट्रीकार कर्मी ब्रहमजीत सिंह और अलीत सिंह निवासी ग्राम गढी मंगत, थाना सहसो, जिला इटावा, सौरभ सिंह, निवासी पडुआपुरा, थाना पेनाहट, जिला आगरा, किशन चंद चौरसिया, निवासी काली महाल और विनोद यादव निवासी सुभाष नगर कोतवाली मुगलसराय का चालान किया गया है।
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शनिवार की रात नौ बजे पीडीडीूय जंक्शन के प्लेटफार्म संख्या एक पर आई महानंदा एक्सप्रेस के पेंट्रीकार कर्मी और स्टेशन के वेंडरों के बीच मारपीट हो गई थी। पेंट्रीकार कर्मियों ने काली महाल निवासी किशन चौहान को पीटने के बाद ट्रेन के शौचालय में बंद कर दिया। किशन ने फोन कर साथियों को घटना की जानकारी दी।
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इसके बाद सुभाष नगर निवासी विनोद यादव अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचा। इस पर पैंट्रीकार कर्मियों ने उस पर गर्म तेल फेंक दिया था, जिससे वह झुलस गया था। जीआरपी निरीक्षक सुनील कुमार सिंह ने बताया कि मारपीट के मामले में पैंट्रीकार कर्मी ब्रहमजीत सिंह और अलीत सिंह निवासी ग्राम गढी मंगत, थाना सहसो, जिला इटावा, सौरभ सिंह, निवासी पडुआपुरा, थाना पेनाहट, जिला आगरा, किशन चंद चौरसिया, निवासी काली महाल और विनोद यादव निवासी सुभाष नगर कोतवाली मुगलसराय का चालान किया गया है।
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