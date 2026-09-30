Chandauli News: आठ किलो पॉलिथीन जब्त, चार हजार जुर्माना वसूला

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अभियान के दौरान पालिका कर्मचारियों ने दुकानदारों और आम लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी। उन्हें प्रतिबंधित पॉलिथीन का प्रयोग नहीं करने और इसके स्थान पर कपड़े या अन्य वैकल्पिक थैले इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि प्रतिबंधित पॉलिथीन का इस्तेमाल करते पाए जाने पर आगे भी जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।नगर पालिका अधिकारियों के अनुसार, सेवा संकल्प अभियान के तहत स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को लेकर लगातार विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इसी क्रम में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रभावी रोक लगाने के लिए अभियान चलाया गया। टीम ने बाजारों में दुकानदारों को प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचने की सलाह दी और प्रतिबंधित सामग्री मिलने पर उसे जब्त किया।अभियान में कर निर्धारण अधिकारी नीरज, कर अधीक्षक उमेश कुमार आनंद, सफाई एवं खाद्य निरीक्षक शत्रुजंय कुमार, राजस्व निरीक्षक मुमताज अहमद और लाल बहादुर सरोज सहित पालिका के कर्मचारी शामिल रहे।