Chandauli News: कुत्ते का आतंक, एक ही दिन में पांच लोगों को काटा

विज्ञापन

बताया गया कि पहला मामला कोठी किला रोड का है। यहां 15 वर्षीय आयुष को कुत्ते ने पैर में काट लिया। इसके बाद कुत्ते ने अलग-अलग स्थानों पर हमला किया। रिठिया निवासी 16 वर्षीय महिमा, नौगढ़ कस्बा निवासी रीना और बोझ गांव निवासी 10 वर्षीय शिवानंद भी कुत्ते के हमले में घायल हो गए। एक अन्य ग्रामीण को भी कुत्ते ने काट लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कुत्ता अचानक लोगों पर झपट पड़ा और उन्हें निशाना बनाया। कुछ ही देर में पांच लोगों के घायल होने की जानकारी से कस्बे में अफरा-तफरी मच गई। लोगों ने बच्चों को अकेले बाहर भेजने से भी परहेज किया।सभी घायलों को सीएचसी नौगढ़ पहुंचाया गया। डॉक्टर अजीत बत्ती ने बताया कि कुत्ते के काटने के बाद घाव को तत्काल साबुन और साफ पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए। इसके बाद बिना देरी किए एंटी रैबीज का टीका लगवाना जरूरी है। सभी घायलों को आवश्यक टीके लगाने के साथ प्राथमिक उपचार किया गया।