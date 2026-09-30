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Chandauli News: ट्रक पलटने से साइकिल सवार नौवीं की छात्रा की मौत

Wed, 30 Sep 2026 01:30 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 01:30 AM IST
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Class 9 student on bicycle dies after truck overturns
मोहनिया। मोहनिया-पटना पथ एनएच-319 पर मंगलवार सुबह ट्रक की चपेट में आने से साइकिल सवार नौवीं की छात्रा की मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। इससे एनएच पर दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई।
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कैथियां गांव निवासी धन्नु यादव की पुत्री खुशी कुमारी (14) अपग्रेडेड प्लस टू विद्यालय कटराकला में कक्षा नौ की छात्रा थी। मंगलवार सुबह वह साइकिल से विद्यालय जा रही थी। इसी दौरान पीछे से आ रहा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक की चपेट में आने से खुशी उसके नीचे दब गई। आसपास मौजूद लोगों ने उसे बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।
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हादसे की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। छात्रा की मौत से आक्रोशित लोगों ने एनएच-319 पर आवागमन रोक दिया। सूचना पर विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं और छात्र भी मौके पर पहुंचे। थानाध्यक्ष आलोक कुमार ने बताया कि ट्रक की चपेट में आने से छात्रा की मौत हुई है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। ग्रामीणों को समझाकर जाम हटवाया गया।
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