Chandauli News: बिजली के खंभे से टकराई बाइक, युवक की मौत, साथी घायल

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बताया जाता है कि महावीर जयंती पर गांव में दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई थी। इसमें एक पक्ष के मुन्ना यादव (65), मयंक यादव (33), पवन यादव (30) और अनिल यादव (25) घायल हो गए थे। सभी का उपचार जिला संयुक्त चिकित्सालय में चल रहा था। प्रदीप अपने साथी बमबम के साथ घायलों से मिलने अस्पताल जा रहे थे। मड़ईपुर गांव के पास उनकी बाइक अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गई। इससे प्रदीप की मौत हो गई, जबकि बमबम गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया।प्रदीप सूरत में रहकर काम करते थे और दीपावली पर घर आए थे। वह माता-पिता के इकलौते पुत्र थे। उनकी मौत से पत्नी और दो बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। हादसे की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। कोतवाल संजय कुमार सिंह ने बताया कि सड़क हादसे में युवक की मौत हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मारपीट के मामले की जांच की जा रही है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।