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Chandauli News: शतरंज में अंबरीश और अदिति ने मारी बाजी

Sun, 06 Sep 2026 01:57 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:57 AM IST
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Ambareesh and Aditi win in chess
चकिया में प्रमाण पत्र के साथ शतरंज में विजेता अमरीश और अदिति। स्रोत:-जागरूक पाठक
चकिया। वाराणसी के क्वींस कॉलेज में शनिवार को आयोजित मंडल स्तरीय अंडर-14 शतरंज प्रतियोगिता में उच्च प्राथमिक विद्यालय चकिया के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया। छात्र अंबरीश ने बालक वर्ग में प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि छात्रा अदिति ने भी बालिका वर्ग में पहला स्थान प्राप्त किया। दोनों खिलाड़ियों की सफलता से विद्यालय परिवार में खुशी का माहौल है। दोनों खिलाड़ियों ने मंडल स्तर पर विद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन किया।
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प्रधानाध्यापिका मीना राय ने विजेता विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि अंबरीश और अदिति की सफलता उनकी मेहनत, लगन और नियमित अभ्यास का परिणाम है। विजेता विद्यार्थियों की उपलब्धि पर क्षेत्रीय विधायक कैलाश आचार्य, चेयरमैन गौरव श्रीवास्तव, विद्यालय के शिक्षकों और विद्यार्थियों ने भी बधाई दी। सभी ने दोनों खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए आगे भी प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया। संवाद
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