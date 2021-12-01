Chandauli News: कुएं में नहाने गए युवक की डूबने से मौत
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 12:21 AM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 12:21 AM IST
विज्ञापन
सुखपुरा (बलिया)। थाना क्षेत्र के भरखरा गांव में सोमवार की शाम कुएं में गिरकर डूबने से 18 वर्षीय युवक की मौत हो गई। पुलिस ने जांच कर शव को पोस्टमार्टम को भेज दिया। भरखरा निवासी सुधीर कुमार (18) सोमवार की शाम घर से कुछ दूरी पर स्थित कुएं पर स्नान करने गया था। इसी दौरान पैर फिसलने से वह कुएं में जा गिरा। घटना के समय कुएं के पास किसी के मौजूद नहीं होने के कारण इसकी जानकारी तत्काल किसी को नहीं हो सकी। शाम तक सुधीर के घर नहीं लौटने पर परिजनों और ग्रामीणों ने उसकी तलाश शुरू की। खोजबीन के दौरान ग्रामीण कुएं के पास पहुंचे तो पानी में सुधीर का शव उतराया मिला।
परिजनों के अनुसार सुधीर की मां का निधन उसके जन्म के महज आठ दिन बाद हो गया था। इसके बाद उसके नाना-नानी ने ही भरखरा गांव में उसका पालन-पोषण किया था। सुधीर अविवाहित था, उसकी मौत से परिवार में मातम छा गया। थानाध्यक्ष रत्नेश दुबे ने कहा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया।
विज्ञापन
परिजनों के अनुसार सुधीर की मां का निधन उसके जन्म के महज आठ दिन बाद हो गया था। इसके बाद उसके नाना-नानी ने ही भरखरा गांव में उसका पालन-पोषण किया था। सुधीर अविवाहित था, उसकी मौत से परिवार में मातम छा गया। थानाध्यक्ष रत्नेश दुबे ने कहा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया।
विज्ञापन