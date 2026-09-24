बुलंदशहर में नाले में गिरा युवक: रोडवेज बस अड्डे के पास टूटी थी दीवार, लोगों ने किसी तरह बाहर निकालकर बचाई जान

बुलंदशहर में रोडवेज बस अड्डा के पास स्थित नाले की दीवार टूटी होने के कारण पैदल चल रहा युवक उसमें गिर गया। इसके बाद राहगीरों और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। लोगों ने दीवार टूटी होने के लिए अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया।

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खुर्जा निवासी राजीव शर्मा ने बताया कि बृहस्पतिवार शाम को स्कूटी पर सवार होकर वह किसी काम से रोडवेज बस अड्डा की ओर जा रहे थे। वहीं पटरी पर पैदल चल रहे युवक का अचानक संतुलन बिगड़ गया और नाले में गिर गया। युवक को गिरता हुआ देखकर मौके पर काफी संख्या में लोग आ गए, जिन्होंने किसी तरह युवक को नाले से बाहर निकाला और निजी अस्पताल पहुंचाया। विज्ञापन



नाले में युवक के गिरने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगाें का कहना है कि पटरी किनारे नाले की तरफ टूटी दीवार का निर्माण कार्य होना चाहिए। खुर्जा निवासी राजीव शर्मा ने बताया कि बृहस्पतिवार शाम को स्कूटी पर सवार होकर वह किसी काम से रोडवेज बस अड्डा की ओर जा रहे थे। वहीं पटरी पर पैदल चल रहे युवक का अचानक संतुलन बिगड़ गया और नाले में गिर गया। युवक को गिरता हुआ देखकर मौके पर काफी संख्या में लोग आ गए, जिन्होंने किसी तरह युवक को नाले से बाहर निकाला और निजी अस्पताल पहुंचाया।नाले में युवक के गिरने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगाें का कहना है कि पटरी किनारे नाले की तरफ टूटी दीवार का निर्माण कार्य होना चाहिए।

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