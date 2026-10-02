Bulandshahar News: महिलाओं को कारोबार चलाने का दिया जाएगा प्रशिक्षण

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उत्तर प्रदेश राज्य आजीविका मिशन के उपायुक्त स्वतः रोजगार सूबेदार सिंह ने बताया कि जिले में 14 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूह संचालित हैं। इन समूहों से बड़ी संख्या में महिलाएं जुड़ी हैं और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से आय अर्जित कर रही हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से और अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें कारोबार संचालन से संबंधित प्रशिक्षण देने की तैयारी है।प्रशिक्षण में महिलाओं को कारोबार शुरू करने के लिए योजना बनाने, लागत और मुनाफे का आकलन करने, उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखने, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और बाजार में बिक्री की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही ग्राहकों की मांग के अनुसार उत्पाद तैयार करने और कारोबार को आगे बढ़ाने के तरीके भी बताए जाएंगे।प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं को अपने छोटे कारोबार को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने और उसे आय का स्थायी जरिया बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि समूहों की महिलाओं को प्रशिक्षण देने का उद्देश्य उन्हें केवल स्वरोजगार तक सीमित रखना नहीं, बल्कि कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी व्यावसायिक जानकारी और बाजार से जुड़ने के अवसर उपलब्ध कराना है।