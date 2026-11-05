घर के बाहर मिला महिला का शव: अंतिम संस्कार से पहले परिजनों को दिखे ऐसे निशान, जो हत्या की ओर कर रहे इशारा
बहलोलपुर गांव में 56 वर्षीय रामवती का शव घर के बाहर मिला। बृहस्पतिवार को अंतिम संस्कार के दौरान गले पर निशान मिलने पर परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है।
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बुलंदशहर के छतारी थाना क्षेत्र के बहलोलपुर गांव में घर के बाहर महिला का संदिग्ध परिस्थितियों शव पड़ा मिला। बृहस्पतिवार को अंतिम संस्कार के दौरान गले पर निशान देखकर परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
बहलोलपुर गांव निवासी राजुल ने बताया कि वह तीन भाई हैं, जिसमें राजुल अपने परिवार के साथ अलग घर में रहते हैं। उनसे छोटा भाई अशोक मां रामवती (56) के साथ अलग घर में रहता था। सबसे छोटा भाई विनीत बंगलूरू में नौकरी करता है। रोजाना की तरह पीड़ित राजुल और अशोक मजदूरी करने गए थे।
दोपहर करीब तीन बजे राजुल की बेटी रीना घर के बाहर खेल रही थी। उसने देखा कि दादी रामवती घर के बाहर सीढ़ियों पर बेसुध अवस्था में पड़ी हैं। रीना ने आवाज लगाई तो दादी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने इसकी जानकारी अपनी मां व अन्य परिजनों को दी। सूचना पर राजुल अशोक भी आ गए।
उनकी बड़ी बहन सीमा बाहर रहती है, जिसको गांव में आने में समय लग गया। इसी के चलते अंतिम संस्कार बुधवार को नहीं किया गया। राजुल ने बताया कि बृहस्पतिवार सुबह जब अंतिम संस्कार की क्रिया की जा रही थी। महिलाओं ने मां के गले पर निशान देखे। इसकी जानकारी राजुल को दी। राजुल ने इसके बाद 112 पर पुलिस को सूचना दी और मां की हत्या का आरोप लगाया। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। इसके बाद फोरेंसिक टीम भी आई और साक्ष्य जुटाए।
परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, जिसके आधार पर शव को पोस्टमार्टम जांच के लिए भेजा गया है। परिजनों की ओर से तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। - मधुप कुमार सिंह, सीओ डिबाई