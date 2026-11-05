घर के बाहर मिला महिला का शव: अंतिम संस्कार से पहले परिजनों को दिखे ऐसे निशान, जो हत्या की ओर कर रहे इशारा

बुलंदशहर के छतारी थाना क्षेत्र के बहलोलपुर गांव में घर के बाहर महिला का संदिग्ध परिस्थितियों शव पड़ा मिला। बृहस्पतिवार को अंतिम संस्कार के दौरान गले पर निशान देखकर परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

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बहलोलपुर गांव निवासी राजुल ने बताया कि वह तीन भाई हैं, जिसमें राजुल अपने परिवार के साथ अलग घर में रहते हैं। उनसे छोटा भाई अशोक मां रामवती (56) के साथ अलग घर में रहता था। सबसे छोटा भाई विनीत बंगलूरू में नौकरी करता है। रोजाना की तरह पीड़ित राजुल और अशोक मजदूरी करने गए थे।