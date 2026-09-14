Bulandshahar News: करंट की चपेट में आने झुलसे दो मजदूर, भर्ती
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:57 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:57 AM IST
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बुलंदशहर। मार्बल के पत्थर की घिसाई करते हुए दो मजदूर करंट की चपेट में आने से झुलस गए। ठेकेदार ने दोनों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। कोतवाली नगर क्षेत्र के गांव मासरा निवासी साजिद व शाहिद ने बताया कि वह मार्बल के पत्थर की घिसाई का कार्य करते हैं। रविवार को बुलंदशहर के गंगा नगर के मकान में मार्बल के पत्थर की घिसाई कर रहे थे। घर के बाहर से हाईटेंशन लाइन गुजर रही है। प्रथम तल पर कार्य करते समय साजिद का हाथ हाईटेंशन लाइन से लगने के कारण वह करंट की चपेट में आ गया। उसे बचाने के प्रयास में शाहिद भी करंट की चपेट में आ गया। दोनों झुलस गए। ठेकेदार मुवक्कील ने दोनों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने दोनों की हालत खतरे से बताई है।
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