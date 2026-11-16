Bulandshahar News: कार्तिक पूर्णिमा गंगा मेले में सुरक्षा का रहेगा कड़ा पहरा, बनेंगे वॉच टावर और लगेंगे सीसीटीवी

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अन्य क्षेत्रों में भी तैयारी

स्वच्छता के लिए आठ चल शौचालय और 20 अस्थायी शौचालय लगाए जा रहे हैं। पेयजल के लिए दो जलमग्न पंप और आठ अस्थायी नल स्थापित किए गए हैं। उपजिलाधिकारी अनूपशहर मनीष कुमार और क्षेत्राधिकारी शशांक श्रीवास्तव ने तैयारियों की जानकारी दी। कार्तिक पूर्णिमा पर आहार, कर्णवास और नरौरा में भी गंगा मेले लगेंगे, जिनकी तैयारियां भी तेज हैं।

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बुलंदशहर। अनूपशहर में 20 नवंबर से शुरू होने वाले दस दिवसीय कार्तिक पूर्णिमा गंगा मेले की तैयारियां तेज हो गई हैं। लाखों श्रद्धालुओं के गंगा स्नान के लिए पहुंचने की संभावना है। सुरक्षा, यातायात और सुविधाओं को लेकर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। मेले में निगरानी के लिए निगरानी मीनार और क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन कैमरे लगाए जाएंगे। करीब पांच किलोमीटर क्षेत्र में अस्थायी पुलिस चौकी भी बनाई जाएगी। मुख्य मेला 20 से 25 नवंबर तक चलेगा, जिसके लिए मेला क्षेत्र को 17 ब्लॉकों में बांटा गया है। भीड़ नियंत्रण हेतु श्रद्धालुओं के आने-जाने के रास्ते अलग-अलग निर्धारित किए गए हैं। पांच लाख रुपये से अधिक की लागत से अस्थायी गंगा पुल का निर्माण कराया गया है। स्नान घाटों को सुरक्षित और समतल बनाने के लिए प्रयागराज से विशेष मशीन मंगाई गई है। हादसों को रोकने के लिए गंगा किनारे मजबूत बैरिकेडिंग भी की जा रही है।