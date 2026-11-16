Bulandshahar News: किरायेदारों और मजदूरों का होगा शत-प्रतिशत सत्यापन, 15 दिन चलेगा अभियान

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पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह ने सभी थाना प्रभारियों को अभियान गंभीरता से चलाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए प्रत्येक थाना क्षेत्र में बीट आरक्षियों और हल्का उपनिरीक्षकों की विशेष टीमें बनाई गई हैं। ये टीमें घर-घर जाकर किरायेदारों की पहचान और स्थायी पते का सत्यापन करेंगी। ईंट-भट्ठों पर काम करने वाले श्रमिकों और ठेकेदारों का ब्योरा भी जुटाया जाएगा। अस्थायी डेरे और झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों का भी सत्यापन होगा। सड़कों पर काम करने वाले बाहरी मजदूरों के मूल पते और मोबाइल नंबर भी सुरक्षित रखे जाएंगे।सत्यापन के दौरान संबंधित जिलों और राज्यों की पुलिस से संपर्क किया जाएगा। इससे पहचान और आपराधिक रिकॉर्ड की पुष्टि होगी। मकान मालिकों, भट्ठा संचालकों और ठेकेदारों से भी लोगों का विवरण लिया जाएगा। किसी की आपराधिक संलिप्तता या संदिग्ध गतिविधि सामने आने पर गहन जांच कर कार्रवाई होगी। पुलिस ने सभी से सत्यापन में सहयोग करने की अपील की है।