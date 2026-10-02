Bulandshahar News: विद्युत लाइन की चिंगारी से तीन बीघा गन्ने की फसल जलकर राख
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 10:39 PM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 10:39 PM IST
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औरंगाबाद। अगौता थाना क्षेत्र के गांव अकबरपुर रैना में विद्युत लाइन से निकली चिंगारी से गन्ने की खड़ी फसल में आग लग गई। करीब तीन बीघा गन्ने की फसल जलकर राख हो गई।
पीड़ित किसान पुष्पेंद्र ने तहरीर देते हुए बताया कि उन्होंने गांव में ही गौतमबुद्धनगर निवासी एक व्यक्ति की पांच बीघा जमीन लगान पर लेकर उसमें गन्ने की फसल बो रखी है। दोपहर करीब बारह बजे खेत के ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइन से निकली चिंगारी से उनकी गन्ने की फसल में आग लग गई। आग से उनकी करीब तीन बीघा फसल जल गई। इससे उन्हें एक लाख से अधिक का नुकसान हुआ है।
किसान ने आरोप लगाया कि विद्युत तार जर्जर हैं। करीब दो माह पहले भी उन्होंने ऊर्जा निगम को शिकायत देकर लाइन शिफ्ट करने अथवा तार बदलने की मांग की थी। किसान का कहना है कि विभाग की लापरवाही के कारण उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा इसलिए नुकसान का सर्वे कराकर मुआवजा दिलाया जाए। आग लगने के समय हवा का रुख दूसरी ओर होने के कारण आसपास के खेतों में आग फैलने से बच गई, अन्यथा बड़ा नुकसान हो सकता था।
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वर्जन
लेखपाल को मौके पर भेजकर नुकसान का आकलन कराया जाएगा। पीड़ित किसान को नियमानुसार मुआवजा दिलाने की कार्रवाई की जाएगी। अंगद यादव, एसडीएम सदर
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पीड़ित किसान पुष्पेंद्र ने तहरीर देते हुए बताया कि उन्होंने गांव में ही गौतमबुद्धनगर निवासी एक व्यक्ति की पांच बीघा जमीन लगान पर लेकर उसमें गन्ने की फसल बो रखी है। दोपहर करीब बारह बजे खेत के ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइन से निकली चिंगारी से उनकी गन्ने की फसल में आग लग गई। आग से उनकी करीब तीन बीघा फसल जल गई। इससे उन्हें एक लाख से अधिक का नुकसान हुआ है।
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किसान ने आरोप लगाया कि विद्युत तार जर्जर हैं। करीब दो माह पहले भी उन्होंने ऊर्जा निगम को शिकायत देकर लाइन शिफ्ट करने अथवा तार बदलने की मांग की थी। किसान का कहना है कि विभाग की लापरवाही के कारण उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा इसलिए नुकसान का सर्वे कराकर मुआवजा दिलाया जाए। आग लगने के समय हवा का रुख दूसरी ओर होने के कारण आसपास के खेतों में आग फैलने से बच गई, अन्यथा बड़ा नुकसान हो सकता था।
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लेखपाल को मौके पर भेजकर नुकसान का आकलन कराया जाएगा। पीड़ित किसान को नियमानुसार मुआवजा दिलाने की कार्रवाई की जाएगी। अंगद यादव, एसडीएम सदर