Bulandshahar News: विधायक से जान का खतरा, भाजपा मंडल मंत्री ने डीजीपी से लगाई सुरक्षा की गुहार

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प्रदर्शन के बाद अब भाजपा के परवाना मंडल मंत्री अशोक चौहान ने प्रदेश के डीजीपी को पत्र भेजकर स्याना विधायक से जान का खतरा जताया है। गंभीर आरोप लगाते हुए मंडल मंत्री ने अपनी सुरक्षा की मांग की है। इसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।रविवार को नयाबांस गांव में दर्जनों ग्रामीणों ने मूलभूत सुविधाओं की अनदेखी और विकास कार्य न होने पर प्रदर्शन किया था। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने विधायक देवेंद्र लोधी के खिलाफ नारेबाजी की।प्रदर्शन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें भाजपा मंडल मंत्री अशोक चौहान भी ग्रामीणों के साथ नारेबाजी करते नजर आए। अशोक चौहान का आरोप है कि प्रदर्शन के बाद से ही उन्हें विधायक की ओर से जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, जिससे उनका परिवार दहशत में है।डीजीपी को भेजी गई शिकायत का संज्ञान लेते हुए सीओ स्याना ने मामले की औपचारिक जांच शुरू कर दी है। इस पूरे प्रकरण के बाद स्थानीय राजनीति में उबाल आ गया है और दोनों पक्षों की ओर से बयानबाजी तेज हो गई है।- अशोक चौहान को मामले में बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया। शिकायत के सभी बिंदुओं की निष्पक्ष जांच की जा रही है। जांच के आधार पर अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जाएगी।सीओ स्याना- शिकायतकर्ता का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए मुझ पर बेबुनियाद और निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं।