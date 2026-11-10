Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Theft worth lakhs at an ancient temple in Siraundhan; police have launched an investigation.

Bulandshahar News: सिरौंधन के प्राचीन मंदिर में लाखों की चोरी, जांच में जुटी पुलिस

Tue, 10 Nov 2026 10:18 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 10:18 PM IST
विज्ञापन
सिकंदराबाद। थाना क्षेत्र के गांव सिरौंधन स्थित मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया। चोरों ने मंदिर से लाखों रुपये की नकदी चोरी कर ली। यह दानराशि बीते तीन वर्षों से दानपात्र में एकत्र थी।
विज्ञापन

बीती देर रात अज्ञात चोर दीवार फांदकर मंदिर परिसर में घुसे। उन्होंने परिसर में सो रहे पुजारी के कमरे की कुंडी बाहर से लगा दी। इससे पुजारी को चोरी की भनक तक नहीं लग सकी। चोरों ने मजबूत औजारों से दानपात्र का ताला तोड़ा। उसके भीतर रखी पूरी नकदी बटोरकर फरार हो गए। सुबह करीब पांच बजे पुजारी को घटना का पता चला। उन्होंने शोर मचाकर पड़ोसियों और ग्रामीणों को बुलाया।
विज्ञापन

घटना की जानकारी मिलते ही सैकड़ों ग्रामीण मंदिर परिसर में जुट गए और उनमें चोरी को लेकर गहरा आक्रोश है। उन्होंने तत्काल देहात कोतवाली पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने मंदिर का बारीकी से निरीक्षण किया, वहीं एसपी सिटी और सीओ सिकंदराबाद ने भी घटनास्थल का मुआयना किया। ग्रामीणों ने पुलिस से जल्द गिरोह का पर्दाफाश कर नकदी बरामद करने की मांग की है। एसपी सिटी अभिषेक प्रताप अजेय ने बताया कि तहरीर के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पुलिस आसपास मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, जिससे कि संदिग्धों की आवाजाही का पता लगाया जा सके। जल्द ही वारदात का राजफाश कर दिया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed