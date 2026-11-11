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Bulandshahar News: गेसूपुर बी की टीम ने मांकड़ी बी को 20 रनों से हराया

Wed, 11 Nov 2026 11:20 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 11:20 PM IST
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The Gesupur B team defeated Mankadi B by 20 runs.
मांकड़ी में क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान शॉट लगाता खिलाड़ी। स्रोत: स्वयं
अहार । क्षेत्र के गांव मांकड़ी में आयोजित मांकड़ी प्रीमियर लीग (एमपीएल) के दूसरे दिन बुधवार को रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। लीग के कड़े मुकाबले में गेसूपुर बी की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मेजबान मांकड़ी बी को 20 रनों से शिकस्त देकर अगले दौर में अपनी जगह मजबूत कर ली।
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मुकाबले की शुरुआत में मांकड़ी बी के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी गेसूपुर बी की शुरुआत आक्रामक रही। टीम के स्टार बल्लेबाज इमरान ने मैदान के चारों ओर चौकों-छक्कों की बारिश करते हुए मात्र कुछ ही गेंदों में 56 रनों की ताबड़तोड़ अर्धशतकीय पारी खेली।
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इमरान की आतिशी बल्लेबाजी की बदौलत गेसूपुर बी ने निर्धारित 10 ओवरों में 5 विकेट खोकर 114 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया। मांकड़ी बी की ओर से इकराम ने किफायती गेंदबाजी करते हुए 3 ओवर में 2 अहम विकेट चटकाए। 115 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मांकड़ी बी की टीम पर शुरुआत से ही दबाव दिखा।
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सलामी बल्लेबाज सलमान ने एक छोर संभालते हुए 62 रनों की जुझारू पारी खेली और टीम को जीत दिलाने का भरसक प्रयास किया। हालांकि, दूसरे छोर से उन्हें किसी भी बल्लेबाज का ठोस साथ नहीं मिल सका और टीम के विकेट लगातार अंतराल पर गिरते रहे। अंततः मांकड़ी बी निर्धारित ओवरों में लक्ष्य से 20 रन पीछे रह गई और मुकाबला गंवा बैठी। विजेता टीम के खिलाड़ियों का मैदान पर जोरदार स्वागत किया गया।
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