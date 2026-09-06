Bulandshahar News: हेमंत सिंह की हत्या के आरोप के मामले में संदिग्ध हिरासत में

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अच्छेजा खुर्द गांव निवासी सहदेव ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 28 अगस्त को उनके पिता हेमंत सिंह (50) घर से खुर्जा नगर में रहने वाले उनके फूफा शेर सिंह के यहां रहने चले गए थे। इसके बाद उनके ताऊ मुकेश व ताई लोकेंद्री निवासी नोएडा सेक्टर 37 गौतमबुद्धनगर, मामा दशरथ सिंह निवासी गांव नासिरपुर थाना सलेमपुर और ताऊ का दामाद मनोज गांव समनपुर थाना शिकारपुर आए और उनके पिता को अपने साथ लेकर चले गए थे।इसके बाद से उनके पिता लापता हो गए। दो सितंबर को शिकारपुर क्षेत्र की काली नदी में उनका शव मिला। इसमें सहदेव ने चारों लोगों पर धोखे से पिता को लेकर जाने, हत्या करने और शव को नदी में फेंकने का आरोप लगाया। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी।सीओ खुर्जा शोभित कुमार ने बताया कि मामले में कुछ संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई है। साथ ही कुछ सुराग हाथ लगे हैं।आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया जाएगा।