फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Statue of Siddha Baba on the verge of being lost to erosion; road continuously slipping into the Ganges.

Bulandshahar News: सिद्ध बाबा की प्रतिमा कटान की कगार पर, गंगा में लगातार समा रही सड़क

Thu, 27 Aug 2026 12:08 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 12:08 AM IST
विज्ञापन
Statue of Siddha Baba on the verge of being lost to erosion; road continuously slipping into the Ganges.
अहार क्षेत्र में कटान की कगार पर बाबा सिद्ध बाबा की प्रतिमा। संवाद
अहार/अनूपशहर/नरसेना/नरौरा। गंगा का जलस्तर घटने के बावजूद कटान का कहर जारी है। आहार क्षेत्र में प्रसिद्ध सिद्ध बाबा की प्रतिमा गंगा के बेहद करीब पहुंच गई है। यह प्रतिमा व स्थल कभी भी गंगा में समा सकते हैं।
विज्ञापन


कटान की जद में आकर वन विभाग की जमीन और पेड़ लगातार बह रहे हैं। फसलों में पानी खड़ा होने से किसानों की चिंता कम नहीं हो रही है। बुधवार सुबह बिजनौर बैराज से 67,903 क्यूसेक पानी और छोड़ा गया है। इसके पहुंचने पर गंगा के जलस्तर में और वृद्धि होगी। आहार क्षेत्र में गंगा रौद्र रूप दिखा रही है। सिद्ध बाबा गंगा घाट पर कटान अभी जारी है। गंगा से 300 मीटर दूरी पर बनी प्रतिमा कटने के कगार पर है। सड़क करीब 300 मीटर कट चुका है।
विज्ञापन

पुलिस प्रशासन ने एक किलोमीटर पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर श्रद्धालुओं के आवागमन को रोका है। गंगा किनारे घना जंगल और दलदल होने से अधिकारी वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। किसान ओमप्रकाश और रविंद्र का कहना है कि खेतों में बाढ़ का पानी भरा है। यदि जलस्तर और बढ़ा तो फसलों को अधिक नुकसान होगा। इस नुकसान की भरपाई करना बहुत मुश्किल होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

अनूपशहर में बुधवार को गंगा के जलस्तर में आंशिक गिरावट दर्ज हुई है। बबस्टर गंज घाट पर पानी जाह्नवीद्वार आरती स्थल से उतर गया है। इससे लोगों ने राहत महसूस की। नगर पालिका ने सुरक्षा के लिए गहरे पानी में बैरिकेडिंग कराई है।

बैराज पर गंगा नदी के जलस्तर में बीते 24 घंटे से छह हजार क्यूसेक की कमी दर्ज की गई है। बैराज से नदी की डाउनस्ट्रीम में 1,16,512 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। इससे पहले डाउनस्ट्रीम में 1,22,848 क्यूसेक पानी की निकासी हो रही थी। हालांकि जलस्तर अभी लो फ्लड की श्रेणी में है।

गंगा बैराज के जल लेखा सहायक देवेश कुमार ने बताया कि बुधवार को बैराज से नदी की डाउनस्ट्रीम में 1,16,512 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। बैराज से निकलने वाली एलसीसी नहर में 8,099 क्यूसेक और पीएलजीसी नहर में 6, 677 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed