Bulandshahar News: 12 से शुरू होंगी विशेष सेमेस्टर परीक्षाएं

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डीएवी पीजी कॉलेज के प्राचार्य प्रो. राजीव सिरोही ने बताया कि सीसीएसयू के निर्देश पर दो सितंबर के जारी आदेश के तहत विशेष सेमेस्टर परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र-छात्राओं से परीक्षा फार्म भरवाए गए थे। अब परीक्षा कार्यक्रम जारी होने के बाद संबंधित महाविद्यालयों को निर्देश दिए गए हैं। सीसीएसयू ने छात्र-छात्राओं से परीक्षा कार्यक्रम ध्यानपूर्वक देखने और निर्धारित तिथि व समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने के निर्देश दिए हैं। बताया कि विशेष सेमेस्टर परीक्षा का कार्यक्रम जारी हो गया है। कॉलेज स्तर से विद्यार्थियों को इसकी जानकारी दी जा रही है।

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बुलंदशहर। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (सीसीएसयू) के सत्र 2025-26 के अंतिम सेमेस्टर में शामिल विभिन्न पाठ्यक्रमों के छात्र-छात्राओं की विशेष सेमेस्टर परीक्षाएं 12 अक्तूबर से शुरू होंगी। विश्वविद्यालय ने परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षाएं 16 अक्तूबर तक चलेंगी।