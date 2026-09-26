फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Shopkeeper dragged out and assaulted employee beaten up while trying to intervene video of accused goes viral

बुलंदशहर: दुकानदार को खींचकर लाया बाहर फिर की मारपीट, बचाने आए कर्मचारी को भी पीटा, आरोपी का वीडियो वायरल

Sat, 26 Sep 2026 09:56 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशहर
अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशहर Published by: Digvijay Singh Updated Sat, 26 Sep 2026 09:56 PM IST
सार

बुलंदशहर में खुर्जा कोतवाली क्षेत्र के देवी मंदिर मार्ग स्थित चाइनिज व्यंजन के दुकानदार के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक युवक दुकानदार को पहले बाहर खींचकर ले जाता है। फिर दुकानदार व उसके कर्मचारी के साथ मारपीट करता है।
 

विज्ञापन
Shopkeeper dragged out and assaulted employee beaten up while trying to intervene video of accused goes viral
दुकानदार के साथ मारपीट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बुलंदशहर में खुर्जा कोतवाली क्षेत्र के देवी मंदिर मार्ग स्थित चाइनिज व्यंजन के दुकानदार के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक युवक दुकानदार को पहले बाहर खींचकर ले जाता है। फिर दुकानदार व उसके कर्मचारी के साथ मारपीट करता है।

विज्ञापन


सोशल मीडिया पर दो मिनट 11 सेकेंड का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो देवी मंदिर स्थित दुकान के सीसीटीवी की है। इसमें दुकान पर कर्मचारी मोमोज व अन्य व्यंजन तैयार करता दिख रहा है। वहीं पर एक युवक दुकानदार से पहले बात करता है। इसके बाद जबरन बाहर खींचकर ले जाता है। फिर गाली देते हुए थप्पड़ मारना शुरू कर देता है। वहीं बीच बचाव करने आए कर्मचारी के साथ भी मारपीट करता है। 
विज्ञापन


यह देख दुकान में मौजूद एक बच्चा डर से अंदर चला जाता है। हालांकि कुछ लोग दुकानदार को बचाने पहुंचते हैं तो आरोपी वहां से भाग जाता है। वीडियो वायरल होने के बाद लोग अलग-अलग टिप्प्णी कर रहे हैं। वहीं कोतवाली प्रभारी निरीक्षक का कहना है कि वायरल वीडियो की जांच कराई जा रही है। तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed