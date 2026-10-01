Bulandshahar News: अनूपशहर में बिना ओटीपी के खाते से 1.15 लाख रुपये की ठगी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

उन्हें ठगी का पता तब चला जब उन्होंने यूपीआई से 300 रुपये का लेनदेन किया। बैलेंस चेक करने पर खाते में केवल 303 रुपये बचे थे। बैंक स्टेटमेंट से पता चला कि 10 सितंबर को 98 हजार रुपये सुरेश सारस्वत के खाते में गए। अगले दिन 11 सितंबर को 17 हजार रुपये यल्लप्पा गोंडा की यूपीआई आईडी पर भेजे गए।संजय का कहना है कि उन्होंने न कोई लेनदेन किया, न संदिग्ध कॉल आई और न ही ओटीपी साझा किया। उन्होंने साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई है। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि मामले में कार्रवाई शुरू कर दी गई है और बैंक खातों की जांच की जा रही है।