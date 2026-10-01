Bulandshahar News: ई-केवाईसी नहीं कराने पर एक लाख से अधिक घरेलू गैस कनेक्शन ब्लॉक

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जिला पूर्ति अधिकारी अभय सिंह ने बताया कि जिले में 91 गैस एजेंसियों के माध्यम से करीब 10 लाख घरेलू गैस कनेक्शन संचालित हैं। ई-केवाईसी अनिवार्य होने के बाद पूर्ति विभाग और गैस एजेंसियों ने उपभोक्ताओं को लगातार जानकारी दी थी। उपभोक्ताओं को ई-केवाईसी कराने के लिए कई बार अवसर भी दिया गया था।इसके लिए अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित की गई थी। निर्धारित समय तक ई-केवाईसी नहीं कराने वाले एक लाख से अधिक कनेक्शन ब्लॉक हुए हैं। अब संबंधित उपभोक्ताओं को ई-केवाईसी पूरी कराने के बाद ही कनेक्शन का संचालन शुरू हो सकेगा।ई-केवाईसी न कराने के कारण जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन ब्लॉक हुए हैं, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कराने के बाद कनेक्शन को नियमानुसार बहाल कराया जा सकेगा। अभय सिंह ने ऐसे उपभोक्ताओं से जल्द-से-जल्द संबंधित गैस एजेंसी से संपर्क कर ई-केवाईसी पूरी कराने की अपील की है। जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन ब्लॉक हुए हैं, वे अब संबंधित एजेंसी से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं।