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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Roadways buses to Anupshahr will be available every hour.

Bulandshahar News: अनूपशहर के लिए हर घंटे पर मिलेगी रोडवेज बस

Tue, 10 Nov 2026 10:11 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 10:11 PM IST
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बुलंदशहर। नगर के रोडवेज बस अड्डे से दिवाली के बाद छठ पूजा व कार्तिक पूर्णिमा को लेकर अनूपशहर के लिए प्रत्येक घंटे पर रोडवेज बस का संचालन किया जाएगा। बसों का संचालन 12 नवंबर से शुरू हो जाएगा। इसके बाद कार्तिक मेला शुरू होते ही प्रत्येक 30 मिनट पर बस का संचालन होगा। वहीं, नरौरा व अहार क्षेत्र के लिए यात्रियों की संख्या के आधार पर रोडवेज बस का संचालन किया जाएगा।
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छठ पर्व 15 नवंबर तक रहेगा। इसके बाद 24 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है। छठ पर्व व कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाती है। इसके देखते हुए बुलंदशहर डिपो से अनूपशहर के लिए संचालित होने वाली बस के समय में परिवर्तन किया जाएगा। बुलंदशहर डिपो के एआरएम परमानंद ने बताया कि छठ पर्व से पूर्व अनूपशहर जाने के लिए डिपो की बसों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। वर्तमान में सुबह 06:30 बजे शाम 06:30 बजे तक प्रत्येक एक घंटे पर अनूपशहर को बस का संचालन किया जा रहा है। छठ पर्व व कार्तिक पूर्णिमा को से पूर्व यात्रियों की भीड़ बढ़ने पर हर 30 मिनट या यात्रियों की संख्या के आधार पर बसों का संचालन किया जाएगा। नरौरा व अहार गंगाघाट के लिए यात्रियों की संख्या के आधार पर बसों का संचालन होगा।
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