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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   SSP has reassigned 5 negligent police personnel to police lines.

Bulandshahar News: एसएसपी ने 5 लापरवाह पुलिसकर्मियों को किया लाइन हाजिर

Tue, 10 Nov 2026 10:15 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 10:15 PM IST
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अनूपशहर। कर्तव्य पालन में लापरवाही और अनुशासनहीनता बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने सख्त कदम उठाया है। उन्होंने अनूपशहर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक और थाने में तैनात चार उपनिरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है।
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एसएसपी ने बताया कि कोतवाली प्रभारी निरीक्षक जय किशोर गौतम, वरिष्ठ उपनिरीक्षक केदारनाथ राय, रूपबास चौकी प्रभारी आदेश कुमार, उपनिरीक्षक जब्बार और उपनिरीक्षक हर्ष के विरुद्ध लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इन शिकायतों में कार्यों में शिथिलता और लापरवाही बरतने का आरोप था। जनता और विभिन्न माध्यमों से मिली इन शिकायतों को एसएसपी ने गंभीरता से लिया। उन्होंने मामले की विभागीय जांच पुलिस अधीक्षक देहात अंतरिक्ष कुमार जैन को सौंपी थी। एसपी देहात द्वारा की गई विस्तृत जांच में सभी अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए लापरवाही के आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए। जांच रिपोर्ट मिलते ही एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने त्वरित संज्ञान लिया और यह कार्रवाई की।
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एसएसपी ने कहा कि कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ और जनता की शिकायतों के निस्तारण में कोताही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि फरियादियों की समस्याओं को समय से न सुनने और कार्य में ढिलाई बरतने वाले कर्मियों के विरुद्ध भविष्य में भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इस बीच, इंस्पेक्टर गौरव त्यागी को अनूपशहर का नया थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है।
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