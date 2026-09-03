Bulandshahar News: रात तीन बजे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन, सड़क के धंसने से फंस गया था ट्रक
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:51 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:51 AM IST
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अनूपशहर। कस्बे के बुलंदशहर बाईपास पर मंगलवार शाम एक बड़ा हादसा बच गया। गंगा पुल मार्ग पर अचानक सड़क लगभग 4 फीट गहरी और 6 फीट चौड़ी धंस गई। खाद से लदा एक छह टायरा ट्रक इसी गड्ढे में फंस गया।
तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। देर रात करीब तीन बजे ट्रक को खाली कराकर जेसीबी से बाहर निकाला गया। हादसे में ट्रक का एक्सेल टूटने से करीब 1.5 लाख रुपये के नुकसान का अनुमान है। ट्रक मालिक विनोद कुमार भईपुर निवासी हैं। वह अपने ट्रक में 300 कट्टे खाद लादकर संभल जा रहे थे। मंगलवार रात करीब आठ बजे बुलंदशहर बाईपास पर यह घटना हुई। हादसे से लगभग 20 मीटर पीछे तक सड़क चटक गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बैरिकेडिंग की और यातायात को सुचारू किया।
लोकनिर्माण विभाग के जेई पुनीत कुमार ने बुधवार को घटनास्थल का निरीक्षण किया। सहायक अभियंता सतेंद्र कुमार ने बताया कि नगर पालिका ने सात माह पहले सड़क के नीचे नाला पास करने की अनुमति ली थी। आशंका है कि पाइप के जॉइंट से लीकेज के कारण मिट्टी अंदर ही अंदर धंस गई। इस संबंध में नगर पालिका को पत्र लिखा जा रहा है। नगर पालिका परिषद की अधिशासी अधिकारी गार्गी त्यागी ने कहा कि मामला संज्ञान में है और जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।
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तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। देर रात करीब तीन बजे ट्रक को खाली कराकर जेसीबी से बाहर निकाला गया। हादसे में ट्रक का एक्सेल टूटने से करीब 1.5 लाख रुपये के नुकसान का अनुमान है। ट्रक मालिक विनोद कुमार भईपुर निवासी हैं। वह अपने ट्रक में 300 कट्टे खाद लादकर संभल जा रहे थे। मंगलवार रात करीब आठ बजे बुलंदशहर बाईपास पर यह घटना हुई। हादसे से लगभग 20 मीटर पीछे तक सड़क चटक गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बैरिकेडिंग की और यातायात को सुचारू किया।
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लोकनिर्माण विभाग के जेई पुनीत कुमार ने बुधवार को घटनास्थल का निरीक्षण किया। सहायक अभियंता सतेंद्र कुमार ने बताया कि नगर पालिका ने सात माह पहले सड़क के नीचे नाला पास करने की अनुमति ली थी। आशंका है कि पाइप के जॉइंट से लीकेज के कारण मिट्टी अंदर ही अंदर धंस गई। इस संबंध में नगर पालिका को पत्र लिखा जा रहा है। नगर पालिका परिषद की अधिशासी अधिकारी गार्गी त्यागी ने कहा कि मामला संज्ञान में है और जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।
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