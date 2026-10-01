Bulandshahar News: नवोदय में कक्षा नौवीं और 11वीं में पंजीकरण की बढ़ी तिथि

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पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय बुकलाना के उपप्राचार्य प्रमोद कुमार ने बताया कि नवोदय विद्यालय समिति की ओर से कक्षा नौवीं और 11वीं में प्रवेश के लिए एक सितंबर से ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसके लिए 30 सितंबर अंतिम तिथि तय की गई थी। अब समिति ने विद्यार्थियों को अतिरिक्त अवसर देते हुए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अक्तूबर कर दी है।इच्छुक विद्यार्थी निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन माध्यम से अपना आवेदन कर सकते हैं। विद्यालय में कक्षा नौवीं और 11वीं में प्रवेश के लिए रिक्त सीटों की संख्या अभी निर्धारित नहीं हुई है। विद्यालय प्रशासन के अनुसार कक्षा नौवीं के विद्यार्थियों के माइग्रेशन व हाईस्कूल बोर्ड परीक्षा के बाद विद्यार्थियों के अन्य विद्यालयों में प्रवेश लेने के बाद ही रिक्त सीटों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।ऐसे में आवेदन की तिथि बढ़ाए जाने से विद्यार्थियों को पंजीकरण कराने का अतिरिक्त अवसर तो मिल गया है लेकिन प्रवेश के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या जानने के लिए अभी समिति की आगामी सूचना का इंतजार करना होगा। विद्यार्थियों और अभिभावकों से निर्धारित तिथि से पहले ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की गई है।