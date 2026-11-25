विज्ञापन

अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहा। तापमान गिरने से रात और सुबह ठंड का असर बढ़ गया। सुबह घरों से निकलने वालों को ठंडी हवा का सामना करना पड़ा। दिन में धूप निकलने से लोगों को ठंड से राहत मिली। शाम ढलने के बाद ठंड फिर बढ़ने लगी। बुधवार को वातावरण में आर्द्रता 58 फीसदी और हवा की गति करीब 12 किलोमीटर प्रति घंटे रही। मौसम के आंकड़ों के अनुसार, बृहस्पतिवार को भी अधिकतम तापमान 26 और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, आगामी कुछ दिनों तक तापमान में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है।जिला कृषि अधिकारी रामकुमार यादव और कृषि विज्ञान केंद्र की मौसम वैज्ञानिक रेशु सिंह के अनुसार, वर्तमान मौसम गेहूं, सरसों और आलू की फसलों के लिए अनुकूल है। तापमान में गिरावट से गेहूं की बुवाई के लिए अच्छी परिस्थितियां बन रही हैं। सरसों की फसल में ठंड से बढ़वार अच्छी हो सकती है, जबकि आलू में कंद बनने की प्रक्रिया के लिए भी मौसम अनुकूल है। हालांकि, तापमान में अधिक गिरावट और पाला पड़ने से फसलों को नुकसान हो सकता है। किसानों को मौसम पर नजर रखते हुए जरूरत के अनुसार सिंचाई करनी चाहिए।