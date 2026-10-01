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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Lalit, the lover wanted in the Krishna Kumar murder case, arrested from Noida.

Bulandshahar News: कृष्ण कुमार हत्याकांड में वांछित प्रेमी ललित नोएडा से गिरफ्तार

Thu, 01 Oct 2026 11:10 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:10 PM IST
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बुलंदशहर। कोतवाली नगर पुलिस ने प्रेमिका के पति की हत्या के मामले में वांछित प्रेमी ललित को बृहस्पतिवार को गौतमबुद्धनगर से गिरफ्तार किया। वह करीब सवा महीने से फरार चल रहा था। ललित पर प्रेमिका प्रीति को पति कृष्ण कुमार की हत्या के लिए उकसाने का आरोप है।
प्रीति पर गमछे से गला घोंटकर वारदात को अंजाम देने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी ललित का चालान कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। यह कृष्ण कुमार हत्याकांड 25 अगस्त को गांव बहलीमपुरा में हुआ था। मृतक की मां अंगूरी देवी ने 25 अगस्त को प्रीति पर हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस ने 26 अगस्त को आरोपी पत्नी प्रीति को गिरफ्तार कर लिया था। प्रीति ने पूछताछ में अपने प्रेम प्रसंग का खुलासा किया था।
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पूछताछ में ललित ने बताया कि उसका प्रीति के साथ लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों एक-दूसरे से शादी करना चाहते थे और कोर्ट मैरिज का प्रयास भी किया था। कृष्ण कुमार उनके रास्ते का कांटा बन रहा था। ललित ने प्रीति को भड़काकर पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी। एएसपी नगर प्रेमसुख दड़िया ने बताया कि ललित को न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा गया है।
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