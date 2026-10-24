दो भाइयों की दर्दनाक मौत: नानी की कब्र पर मिट्टी डालकर लौट रहे थे घर, रास्ते में हो गया 'काल' से सामना, वीडियो

कार ने मारी जोरदार टक्कर

कुछ लोग पहले ही खुर्जा आ गए थे तो कुछ अनूपशहर में ही थे। दोपहर करीब तीन बजे मुजम्मिल और असद दोनों अनूपशहर से खुर्जा के लिए रवाना हुए थे। शाम करीब चार बजे जब एनएच-34 पर बगराई कट के पास पहुंचे। तभी अलीगढ़ की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मुजम्मिल और असद दोनों करीब 200 मीटर दूर जाकर गिरे और लहूलुहान हो गए। बाइक के परखच्चे उड़ गए और कार के एयर बैग तक खुल गए। राहगीरों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। पुलिस टीम मौके पर गई और घायलों को जटिया अस्पताल पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।