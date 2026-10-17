Bulandshahar News: सोमवार से ओपीडी में मिलेगी हेपेटाइटिस जांच की सुविधा

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मरीजों को पंजीकरण, परामर्श, जांच व दवा जैसी सभी सुविधाएं एक ही जगह मिल सकेंगी। वहीं, दंत विभाग की ओपीडी अब नेत्र विभाग के प्रथम तल पर संचालित होगी। मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. धीर सिंह ने बताया कि दोनों विभागों की ओपीडी स्थानांतरित की जा रही है। इस बदलाव से मरीजों को जांच व दवा के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। विज्ञापन

मरीजों को पंजीकरण, परामर्श, जांच व दवा जैसी सभी सुविधाएं एक ही जगह मिल सकेंगी। वहीं, दंत विभाग की ओपीडी अब नेत्र विभाग के प्रथम तल पर संचालित होगी। मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. धीर सिंह ने बताया कि दोनों विभागों की ओपीडी स्थानांतरित की जा रही है। इस बदलाव से मरीजों को जांच व दवा के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा।

बुलंदशहर। जिला चिकित्सालय में सोमवार से हेपेटाइटिस और दंत विभाग की ओपीडी का स्थान बदल जाएगा। हेपेटाइटिस जांच की सुविधा अब ओपीडी के कक्ष 10, 11 व 12 में मिलेगी। पहले यह सुविधा पुराने मोर्चरी भवन के पास नेत्र विभाग के प्रथम तल पर उपलब्ध थी।