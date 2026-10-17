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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Eight injured in separate road accidents

Bulandshahar News: अलग-अलग सड़क हादसों में आठ घायल

Sat, 17 Oct 2026 10:53 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 10:53 PM IST
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बुलंदशहर। अनूपशहर मार्ग पर बस और टैंकर की टक्कर में बस में सवार पांच यात्री घायल हो गए। वहीं, अलग-अलग हादसों में तीन अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने सभी को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। कोतवाली नगर की राम विहार कॉलोनी निवासी ओमप्रकाश (66) ने बताया कि शुक्रवार को वह जहांगीराबाद से बस से बुलंदशहर आ रहे थे।
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बुलंदशहर-अनूपशहर मार्ग पर शिवाली के पास बस और टैंकर की आमने-सामने की टक्कर हो गई। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना यात्री ओमप्रकाश, अमरगढ़ निवासी कल्लू (65), थाना नरसेना क्षेत्र निवासी राजेश कुमार (48), ऊंचागांव निवासी सुमित (34), जहांगीराबाद निवासी इरफान (30) घायल हो गए। वहीं, चोला मोड़ पर सड़क पार करते समय कोतवाली देहात के गांव गंगेरूआ निवासी कुंती (48) बाइक की टक्कर से घायल हो गईं।
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महमूदपुर में बाइकों की आमने-सामने की भिड़ंत में औरंगाबाद निवासी विष्णु (17) घायल हो गए। नेशनल हाईवे-34 पर गांव दरियापुर के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दिल्ली निवासी बाइक सवार मोहर सिंह घायल हो गए। पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया।
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