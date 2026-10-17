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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   95 athletes from the district will showcase their mettle at the divisional competition

Bulandshahar News: मंडलीय प्रतियोगिता में दमखम दिखाएंगे जिले के 95 खिलाड़ी

Sat, 17 Oct 2026 10:52 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 10:52 PM IST
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बुलंदशहर। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं आयोजित कीं। इन प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 95 खिलाड़ियों का चयन मंडलीय स्तर के लिए हुआ है। ये खिलाड़ी 21 अक्तूबर को गाजियाबाद में होने वाली मंडलीय प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे।
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जिला विद्यालय निरीक्षक विनय कुमार ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग विद्यार्थियों को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य उनकी खेल प्रतिभा को निखारना है। जिला स्तर पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं इसी क्रम में आयोजित की गईं। इनमें प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ियों को मंडलीय प्रतियोगिता के लिए चुना गया। चयनित खिलाड़ी अब अगले स्तर पर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्हें अपनी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा।
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विभाग खिलाड़ियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए तैयारियां कर रहा है। मंडलीय स्तर की यह खेल प्रतियोगिता 21 अक्तूबर को गाजियाबाद में प्रस्तावित है। बुलंदशहर के 95 खिलाड़ी विभिन्न खेलों में हिस्सा लेंगे। खिलाड़ियों के पास बेहतर प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन करने का अवसर होगा। उनसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है।
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