Bulandshahar News: पुलिस चेकिंग का डर दिखाकर महिला से ठगे सोने के कुंडल, दस हजार रुपये
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 10:43 PM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 10:43 PM IST
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गुलावठी। नगर में टप्पेबाजों के एक बुजुर्ग महिला से सोने के कुंडल और दस हजार रुपये ठगने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता के पुत्र की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। गांव सेहरा थाना बीबीनगर निवासी सौरव ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उनकी मां सरला देवी (65) घर से बुलंदशहर जाने के लिए निकली थीं।
वह बीबीनगर से गुलावठी के शहीद स्मारक पर उतरीं और बुलंदशहर जाने वाली बस का इंतजार कर रही थीं। इसी दौरान बाइक पर दो व्यक्ति आए। उन्होंने उनको अपनी बातों में उलझाकर बुलंदशहर जाने के लिए पूछा। मां उनकी बातों में आकर बाइक पर बैठ गईं। मंडी के रास्ते पर पशु पैठ के पास पहुंचते ही दोनों ठगों ने मां को आगे पुलिस चेकिंग का डर दिखाते हुए कुंडल उतरवाकर व दस हजार रुपये पर्स में रखवा दिए।
इसके बाद दोनों ने उनकी मां के पर्स को एक बैग में रख दिया। दोनों ठग उनकी मां को बातों में उलझाकर मौके से फरार हो गए। मां ने किसी के फोन से फोन कर उन्हें घटना के बारे में जानकारी दी। इसके बाद वह मौके पर पहुंचे और अज्ञात ठगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी। थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर अज्ञात ठगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पुलिस जांच कर रही है।
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वह बीबीनगर से गुलावठी के शहीद स्मारक पर उतरीं और बुलंदशहर जाने वाली बस का इंतजार कर रही थीं। इसी दौरान बाइक पर दो व्यक्ति आए। उन्होंने उनको अपनी बातों में उलझाकर बुलंदशहर जाने के लिए पूछा। मां उनकी बातों में आकर बाइक पर बैठ गईं। मंडी के रास्ते पर पशु पैठ के पास पहुंचते ही दोनों ठगों ने मां को आगे पुलिस चेकिंग का डर दिखाते हुए कुंडल उतरवाकर व दस हजार रुपये पर्स में रखवा दिए।
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इसके बाद दोनों ने उनकी मां के पर्स को एक बैग में रख दिया। दोनों ठग उनकी मां को बातों में उलझाकर मौके से फरार हो गए। मां ने किसी के फोन से फोन कर उन्हें घटना के बारे में जानकारी दी। इसके बाद वह मौके पर पहुंचे और अज्ञात ठगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी। थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर अज्ञात ठगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पुलिस जांच कर रही है।
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