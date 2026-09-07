Bulandshahar News: पूर्व मुख्यमंत्री का कार्यक्रम स्थगित, 11 को करेंगे कार्यकर्ता संवाद

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सपा का पीडीए महासम्मेलन पहले 23 अगस्त फिर 12 सितंबर को लेकर कार्यकर्ता तैयारी में जुटे। पूर्व में कार्यक्रम के लिए अनुमति न मिलने पर स्थगित हो गया। अब कार्यक्रम के लिए अनुमति मिल गई तो लखनऊ से पार्टी पदाधिकारियों ने कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। सपा जिलाध्यक्ष मतलूब अली ने कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री का 12 सितंबर को बुलंदशहर में प्रस्तावित पीडीए महासम्मेलन किसी कारण स्थगित कर दिया है। अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 11 सितंबर को डीएम रोड स्थित एक होटल में कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे।

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बुलंदशहर। समाजवादी पार्टी का 12 सितंबर को कमालपुर गांव में पीडीए महासम्मेलन का आयोजन किसी कारण स्थगित हो गया। जिसकी पुष्टि सपा जिलाध्यक्ष ने की है। कहा कि अब 11 सितंबर को डीएम रोड स्थित एक होटल में कार्यकर्ताओं के संवाद कार्यक्रम में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शामिल होंगे।