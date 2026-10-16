Bulandshahar News: कुचेसर में खाद्य विभाग का छापा, 600 किलो क्रीम नष्ट

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मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल कुमार राय के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। टीम ने क्रीम के दो, वनस्पति का एक, रिफाइंड सोयाबीन तेल का एक और दही का एक नमूना संग्रहित किया। सभी पांच नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। कार्रवाई के दौरान क्रीम बनाने में इस्तेमाल होने वाले वनस्पति और रिफाइंड सोयाबीन तेल का स्टॉक भी मिला। टीम ने 35 टिन वनस्पति और 14 टिन रिफाइंड सोयाबीन तेल सीज कर दिया। इनकी कुल कीमत लगभग 1 लाख 24 हजार 600 रुपये बताई गई है। सीज किए गए खाद्य पदार्थ निर्माता राहुल कुमार को सुपुर्दगी में दिए गए।अनिल कुमार राय ने बताया कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य मिलावट पर अंकुश लगाना है। नमूनों की जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई करने वाली टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज वर्मा, सुनील कुमार सिंह और मुनेन्द्र सिंह राणा शामिल रहे।