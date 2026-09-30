फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Death of young man with heart condition; brothers and their wives accused of murder.

Bulandshahar News: हृदय रोगी युवक की मौत, भाइयों और उनकी पत्नियों पर हत्या करने का आरोप

Wed, 30 Sep 2026 11:37 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 11:37 PM IST
विज्ञापन
Death of young man with heart condition; brothers and their wives accused of murder.
डिबाई में मृतक के बंद मकान

विज्ञापन
डिबाई। कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला चौबेला पेंच में सोमवार सुबह एक हृदय रोगी युवक की इलाज के लिए अलीगढ़ ले जाते समय मौत हो गई। युवक की पत्नी ने आरोप लगाया है कि उनके पति की हत्या उनके दो भाइयों और उनकी पत्नियों ने पीट-पीटकर की है। पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
मोहल्ला चौबेला पेंच निवासी प्रियंका राघव ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनके परिवार में लंबे समय से घरेलू बंटवारे और संपति को लेकर विवाद चल रहा है। इस कारण परिवार के अन्य सदस्य उनसे रंजिश रखते थे। पीड़िता के अनुसार, उनके पति आमोद कुमार राघव गंभीर हृदय रोग से पीड़ित थे और उनके दिल में स्टेंट भी डाले गए थे।
विज्ञापन

प्रियंका ने बताया कि सोमवार को सुबह करीब नौ बजे आमोद घर में सबमर्सिबल से पाइप लगाकर पानी भर रहे थे। इसी दौरान वहां उनके सगे भाई अशोक कुमार व अनिल कुमार और उनकी पत्नियां कृष्णा व मीना पहुंच गईं। पानी भरने का विरोध करते हुए गाली गलौज करने लगीं।
विज्ञापन
विज्ञापन

आमोद ने जब गाली-गलौज का विरोध किया तो चारों लोगों ने एकराय होकर हमला कर दिया। आरोपियों ने उन्हें जमीन पर पटक दिया और जानबूझकर उनके सीने को निशाना बनाते हुए लात-घूंसों से वार करने लगे।
शोर सुनकर जब पत्नी प्रियंका बचाने दौड़ीं तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की। आरोप है कि उनके बाल खींचकर जमीन पर पटक दिया गया। सीने पर लगातार हुए हमलों के कारण आमोद मौके पर ही अचेत होकर गिर पड़े। हमलावर धमकी देते हुए भाग गए।
आसपास के लोगों व परिजनों की मदद से गंभीर रूप से घायल आमोद को तुरंत निजी चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उनकी नाजुक हालत को देखते हुए तत्काल हायर सेंटर अलीगढ़ के लिए रेफर कर दिया।
परिजन उन्हें लेकर अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां परीक्षण के बाद डॉक्टरों ने आमोद को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तहरीर के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

घरवालों को पता थी दिल की बीमारी, जानबूझकर किए वार
मृतक आमोद के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पत्नी प्रियंका का आरोप है कि आरोपियों को अच्छी तरह पता था कि आमोद हृदय रोगी हैं और हाल ही में उनके दिल में स्टेंट डाले गए थे। इसके बावजूद आरोपियों ने उन्हें सबक सिखाने और जान लेने की नीयत से सीधे उनके सीने पर ही लात-घूंसे बरसाए।
यदि वे सीने पर लगातार वार न करते तो शायद आमोद की जान बच सकती थी। प्रियंका ने आरोप लगाया कि पानी भरने का तो सिर्फ बहाना था, असल में आरोपी काफी समय से बंटवारे के विवाद को लेकर रंजिश माने हुए बैठे थे।


कोट..
पीड़िता प्रियंका राघव की तहरीर के आधार पर लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट व साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम जुटी है। - अंतरिक्ष जैन, एसपी देहात

डिबाई में मृतक के बंद मकान

डिबाई में मृतक के बंद मकान

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed