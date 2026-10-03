Bulandshahar News: स्टेट हाईवे पर अचानक पहुंचा मगरमच्छ, राहगीरों में मची अफरा तफरी

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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मगरमच्छ अचानक सड़क पर पहुंच गया था और हाईवे पर काफी देर तक मौजूद रहा। सूचना मिलने के बाद पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने लोगों को सड़क से दूर कराया और मगरमच्छ को पकड़ने के लिए रेस्क्यू अभियान शुरू किया।वन विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ लिया। इसके बाद उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कार्रवाई की गई। वन विभाग की टीम के समय पर पहुंचने और रेस्क्यू किए जाने से बड़ा हादसा टल गया।डीएफओ डाॅ. हरेंद्र सिंह ने बताया कि स्याना क्षेत्र के सराय चौकी के पास शुक्रवार रात स्टेट हाईवे पर मगरमच्छ के पहुंचने की सूचना पर विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम के कर्मचारियों ने मगरमच्छ को पकड़ कर दूर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया है। यदि कहीं किसी को मगरमच्छ दिखाई दे तो उसकी सूचना विभाग को दें।