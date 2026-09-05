बुलंदशहर: पुलिस मुठभेड़ में चैन स्नैचर अरबाज के पैर में लगी गोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार

चैन स्नैचिंग और बाइक चोरी की वारदातों में शामिल शातिर बदमाश अरबाज उर्फ पहाड़ी को स्याना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके कब्जे से .315 बोर का तमंचा, एक जिंदा और दो खोखा कारतूस तथा बिना नंबर की स्प्लेंडर बाइक बरामद हुई है।

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पुलिस के अनुसार, शुक्रवार देर रात थाना स्याना पुलिस बीबीनगर रोड स्थित निर्माणाधीन चौकी के पास संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बीबीनगर की तरफ से बाइक पर एक संदिग्ध युवक आता दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन वह नहीं रुका। पुलिस टीम को देखकर उसने बाइक को तेजी से मोड़कर कच्चे रास्ते पर भागने का प्रयास किया।पुलिस टीम ने पीछा किया तो कुछ दूरी पर बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। पुलिस के मुताबिक, खुद को घिरता देख बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लग गई। इसके बाद उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया।गिरफ्तार बदमाश की पहचान अरबाज उर्फ पहाड़ी पुत्र रफीक निवासी मोहम्मदपुर रुस्तमपुर, थाना बहादुरगढ़, जनपद हापुड़ के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, अरबाज शातिर किस्म का अपराधी है और अपने साथियों के साथ मिलकर जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में चैन स्नैचिंग और मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं को अंजाम देता रहा है। तीन सितंबर की रात हुई पुलिस मुठभेड़ के दौरान वह मौके से फरार हो गया था। आरोपी पर जनपद हापुड़,गाजियाबाद, व अन्य जनपदों में आपराधिक मामले दर्ज है।