फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Canter driver killed in collision with a truck

Bulandshahar News: ट्रक-कैंटर की टक्कर में कैंटर चालक की मौत

Sat, 17 Oct 2026 10:47 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 10:47 PM IST
विज्ञापन
बुलंदशहर। ट्रक और कैंटर की आमने-सामने की टक्कर में कैंटर चालक शैलेंद्र (32) की मौत हो गई। हादसा अरनिया थाना क्षेत्र में बुलंदशहर-अलीगढ़ मार्ग पर हुआ। गांव आखेपुर थाना फरियाह जनपद फिरोजाबाद निवासी राजवीर सिंह ने बताया कि उनके दो बेटे हैं। बड़ा बेटा शैलेंद्र कैंटर चलाता था। शुक्रवार की रात में वह कैंटर में कॉस्मेटिक का सामान लेकर फिरोजाबाद से मेरठ के लिए जा रहा था। अलीगढ़-बुलंदशहर मार्ग पर ऊंचागांव फ्लाईओवर के पास रात करीब 11 बजे सामने से आ रहे ट्रक चालक ने कैंटर में टक्कर मार दी। हादसे में शैलेंद्र घायल हो गए। पुलिस ने खुर्जा के कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया। उपचार के दौरान रात में ही शैलेंद्र की मौत हो गई। थाना प्रभारी ने बताया कि मौके से वाहन को कब्जे में ले लिया गया। पुलिस घटना की जांच कर रही है। जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed