बुलंदशहर: सड़क किनारे धान के खेत में पड़ा मिला अज्ञात युवक का शव, क्षेत्र में फैली सनसनी, जांच में जुटी पुलिस

बुलंदशहर के औरंगाबाद क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब सड़क किनारे धान के खेत में एक अज्ञात युवक का शव मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है।

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पुलिस शव की शिनाख्त के प्रयास कर रही है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। यह घटना औरंगाबाद - जहांगीराबाद रोड पर थाना औरंगाबाद क्षेत्र के लोक किसान इंटर कॉलेज के पास हुई है।