Bulandshahar News: नए भवन में स्थानांतरित हुआ औरंगाबाद उप डाकघर

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बुलंदशहर। औरंगाबाद उप डाकघर को नए भवन में स्थानांतरित किया गया है। अब उप डाकघर का संचालन स्टेट हाईवे पर कमल पैलेस के पास स्थित नए कार्यालय से होगा। उद्घाटन डाक अधीक्षक बुलंदशहर मंडल रंजीत अग्रवाल और सहायक अधीक्षक डाकघर श्रीकांत पाल ने मंगलवार को किया। डाक अधीक्षक रंजीत अग्रवाल ने बताया कि पूर्व भवन अत्यंत जर्जर और खराब स्थिति में था। ग्राहकों और कर्मचारियों की सुविधा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उप डाकघर को नए भवन में स्थानांतरित किया गया है। नए परिसर में ग्राहकों को डाक, बचत, वित्तीय, आधार समेत अन्य डाक सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने बताया कि अब डाक संबंधी सेवाओं और लेन-देन के लिए ग्राहकों को स्टेट हाईवे स्थित नए कार्यालय में ही जाना होगा।